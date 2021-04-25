Haberler Galatasaray Özbek’le görüştük!

Özbek’le görüştük!

Eski başkanla bir araya geldiğini doğrulayan Albayrak, “Toplantılar yönetimin bilgisi dahilinde, karşılıklı ibralaşmak için yapıldı” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Özbek’le görüştük!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eski başkan ile 'başkan adayı olması' konusunda görüştüğü yönündeki haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Özbek ile sadece 'nden alacaklarıyla ilgili toplantı yapıldığını ifade eden Albayrak, "Son 1 ayda karşılıklı ibralaşmak için Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde 3-4 kez toplantı yapılmıştır. Kendisine olan bütün borçlar ödenmiş ve Galatasaray kulübünden bir alacağı kalmamıştır. Ayrıca karşılıklı ibralaşma da yapılmıştır" ifadesini kullandı. Abdurrahim Albayrak, toplantıya ve 'ın da katıldığını kaydetti.

SON TARİH 7 MAYIS
Dıvan Kurulu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan, 29 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olacakların 7 Mayıs saat 18.00'e kendilerine başvurmaları gerektiğini söyledi. Derkan, "Başkan adayları kurullarındaki asil ve yedek üyelerinden oluşan 44 kişilik listeyi en az 100 imza ile birlikte divan başkanlığına iletmesi gerekiyor" dedi.

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