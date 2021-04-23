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'a darbeyi salgın vurdu

-18 ve 2018-19’da ’de yenilmeyen , corona virüsten sonra gücünü yitirdi. Seyircisiz çıktığı 21 maçın 11’inde puan kaybı yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'a darbeyi salgın vurdu

Corona virüsü salgını 'de en çok 'ı vurdu. -18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyon olan en büyük gücünü virüs nedeniyle kaybetti. İç sahada iki sezonda yenilgi yüzü görmeyen Aslan, son iki yılda çöktü. 2017-18'de 17 iç saha maçının 16'sını kazanıp 1'inde berabere kalan Galatasaray, sonraki sezon 13 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup kalmıştı.

'de ilk corona virüsü vakasının görüldüğü Mart 2020'de ile iç sahada seyircisiz derbiye çıkan Galatasaray o maçtan bu yana 21 kez 'a ayak bastı. Sarı- kırmızılılar, taraftarından yoksun çıktığı bu maçlarda toplam 25 puan kaybederek ağır yara aldı. 21 karşılaşmada 3 yenilgi, 8 beraberlik yaşayan , son 4 maçından 3 beraberlik, 1 yenilgi çıkardı.

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