Son dakika spor haberi: Spor yazarları 1-1 sona eren Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

İkinci yarıda sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki gibi kötü saha içi görüntüsüyle devam etti. Plansız, ne yaptığını bilmeyen, bireysel oyuncu performansıyla oynamaya çalışan, onların da kötü olduğu bir günde hiçbir hücum organizasyonda başarılı olamayan bir Galatasaray vardı saha içinde. Üretemeyen, organize olamayan, hareketsiz, vurdumduymaz görüntü yine devam etti. Gerçi Galatasaray'ın sezon içindeki oyun dengesizliği, istikrarsızlığı, plansızlığı, kurgusuzluğu net bir şekilde bizlere durumu anlatıyordu. Sezon içinde zaman zaman seri yakalayıp, zaman zaman çok kötü oyunlar oynayıp bu performans dalgalanmasını yaşamışlardı. Bunun örneğini Trabzonspor karşısında verdiler.
Trabzonspor ikinci yarıda derli toplu oyununa Nwakaeme ve Ekuban gerekli performansı veremeyip, çok bireysel oynamaya başladılar. İkisinin saha içinde gösterdiği kötü mücadele, bireysel olarak kötü oynamaları kendilerine değil, takıma da zarar veriyor. Bu problem çözülmeli. Zaman zaman da bordo-mavililer takım halinde ceza sahasında çoğalamadılar. Onun da sıkıntısını yaşadılar. Gerekli toplar geldiği zaman sayısal olarak çok oyuncuyla girememesi de golün geç gelmesindeki en büyük sebeplerden.
Tabii ki bundan özellikle Abdullah Avcı geldikten sonraki oyunu iki parça oynamasından kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Öndeki 4 kişi ile hücum yapıp gol arayan, Uğurcan ve önündeki 6 kişiyle de savunma yapan görüntüsünün en büyük bu oyunun iki bölüm halinde oynanmasının sebebidir. Abdullah Avcı'nın eldeki oyuncu kalitesi ve kadro derinliğinin olmamasından dolayı böyle bir oyunu tercih etmesi de gayet doğal.