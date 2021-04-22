Son dakika spor haberi: Spor yazarları 1-1 sona eren Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şöyle ki, Trabzonspor zaman zaman sarı-kırmızılıları, uzun müddet kendi alanına hapsetmesini becerdi. Bunun dışında Galatasaray'ın bana göre sahada sadece bir ismi vardı. Eğer Trabzonspor bu maçı alabilseydi bu tabloda 3. olma ihtimali de vardı. Fakat son saniyede de olsa yediği gol bordo-mavili takımı en azından şimdilik bu şanstan etti.

Trabzonspor her maçta böyle birer puan toplayarak elbette bir yere varması düşünülemez. Çünkü bir bir basamak çıkmakla bu yol bitmez. Geçen hafta da Abdullah hocayı nacizane ikaz etmiştik, son anlarda bu denli fazla adam değişmenin futbol literatüründe fayda olduğu nerede görülmüştür. Bu maçta da baktık ki aynı hatayı yaptı. Nitekim son saniyede yenilen gol, bana göre Trabzonspor'a çok şeylere mal olmuştur.