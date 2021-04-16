Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Süper Lig'de şampiyonluk şansı düşük de olsa devam eden Galatasaray'da, yönetim kanadında patlayan büyük krizin gölgesinde antrenmanlar sürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk şansı düşük de olsa devam eden Galatasaray'da, yönetim kanadında patlayan büyük krizin gölgesinde antrenmanlar sürüyor.
Terim'in, İzmir'deki karşılaşma sonrası Cengiz'e olan tepkilerini dile getirmeye hazırlandığı öğrenildi.
Fatih hoca, hem maç öncesinde hem de maç sonrasında yayıncı kuruluşa vereceği röportajda ve basın toplantısında bu konudaki rahatsızlığını ifade etmeyi hedefliyor.
ESKİ BAŞKANDAN İSTİFA SÖZLERİ
Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, sarı kırmızılı camiada yaşanan Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrasında Fatih Terim'in yapabileceği hareket hakkında konuştu.
Galatasaray tarihine damgasını vurmuş isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren, çok özel açıklamalar yaptı.
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in futbolculan ve Fatih Terim'le ilgili olay yaratan sözlerini değerlendiren Faruk Süren, "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" dedi.
Fatih Terim için ortaya atılan "istifa edecek" iddialarını da değerlendiren Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil.
Galatasaray onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez. Lig bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" ifadesini kullandı. (Takvim)