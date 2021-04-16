Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Son dakika spor haberi: Eski Başkanı 'den sözleri! İstifa...

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı 'in 'de yaptığı açıklamaların ardından sarı-kırmızılılarda kriz patlamıştı. Teknik direktör 'in bu olayların ardından istifa edeceği iddia edilmişti. Eski Galatasaray Başkanı , Terim'in istifa edeceği ile ilgili iddialar hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:25
Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Süper Lig'de şampiyonluk şansı düşük de olsa devam eden 'da, yönetim kanadında patlayan büyük krizin gölgesinde antrenmanlar sürüyor.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Terim'in, İzmir'deki karşılaşma sonrası Cengiz'e olan tepkilerini dile getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Fatih hoca, hem maç öncesinde hem de maç sonrasında yayıncı kuruluşa vereceği röportajda ve basın toplantısında bu konudaki rahatsızlığını ifade etmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

ESKİ BAŞKANDAN İSTİFA SÖZLERİ

'ın eski başkanlarından , sarı kırmızılı camiada yaşanan 'in açıklamaları sonrasında 'in yapabileceği hareket hakkında konuştu.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

tarihine damgasını vurmuş isimlerden biri olan efsane başkan , çok özel açıklamalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

Mevcut başkan 'in futbolculan ve 'le ilgili olay yaratan sözlerini değerlendiren , "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" dedi.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

için ortaya atılan "istifa edecek" iddialarını da değerlendiren Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil.

Son dakika spor haberi: Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! İstifa...

onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez. Lig bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" ifadesini kullandı. (Takvim)

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