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'da başkanlığı seçimi ertelendi

, 29 Nisan tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçiminin pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:08
Galatasaray'da divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi

, 29 Nisan tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçiminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kısmi kapanma genelgesinde yer alan 6. madde uyarınca; 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan divan kurulu başkanlığı seçimi, geniş katılımlı genel kurul niteliği taşıdığından, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aynı sebeple, seçim takvimi ile duyurmuş olduğumuz 17 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan divan başkanlığı aday tanıtım toplantısı da ileri bir tarihe ertelenmiştir. Divan Kurulu Başkanlığı Seçim tarihi bilahare açıklanacaktır." denildi.


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