Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Son dakika transfer haberi: çok beğendi! 'a Hırvat stoper

Son dakika transfer haberi: 'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. 'yı satmayı düşünen sarı kırmızılılar, 'in de çok beğendiği Hırvat stoperi transfer etmek istiyor. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:12
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan 'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

'de şampiyonluktan uzaklaşan 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

'yı satmayı düşünen Aslan, gündemine 'in de çok beğendiği Hırvat stoperi aldı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer etmek istediği stoperi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

" ve Marcao teklif edilen rakamı kabul etmiyor. Para konusunda yaşanan kriz nedeniyle görüşmeler tıkandı."

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

"'nın satılmasını de istiyor. İyi bir rakam verilmesi halinde satılacak."

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

MARTIN ERLIC

", 'nın yerine Serie A takımlarından Spezia'da forma giyen Hırvat stoper Martin Erlic'i transfer etmek istiyor."

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

TERİM ÇOK BEĞENDİ

"Teknik direktör de bu oyuncuyu çok beğenmiş."

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

"Oyuncunun 30 Haziran 2024'de sözleşmesi bitiyor."

SON DAKİKA