Son dakika transfer haberi: Fatih Terim çok beğendi! Galatasaray'a Hırvat stoper

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti.
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor.
Sarı Kırmızılılar, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı.
Aslan, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti.
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Luyindama'yı satmayı düşünen Aslan, gündemine Fatih Terim'in de çok beğendiği Hırvat stoperi aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer etmek istediği stoperi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
"Luyindama ve Marcao teklif edilen rakamı kabul etmiyor. Para konusunda yaşanan kriz nedeniyle görüşmeler tıkandı."
"Luyindama'nın satılmasını Fatih Terim de istiyor. İyi bir rakam verilmesi halinde satılacak."
MARTIN ERLIC
"Galatasaray, Luyindama'nın yerine Serie A takımlarından Spezia'da forma giyen Hırvat stoper Martin Erlic'i transfer etmek istiyor."
TERİM ÇOK BEĞENDİ
"Teknik direktör Fatih Terim de bu oyuncuyu çok beğenmiş."
"Oyuncunun 30 Haziran 2024'de sözleşmesi bitiyor."