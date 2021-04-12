Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Son dakika spor haberleri: hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Ligde 3 maçtır kazanamayan 'da kötü gidişin nedenleri sorgulanmaya başlandı. 'in tercihleri, kadrodaki istikrarsızlık ve kaleyi kapatamamak en öne çıkan sebepler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:44 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile 1-1 kalarak zirve yarışında ağır bir yara daha alan 'da kötü gidişin sebepleri de sorgulanmaya başlandı. En son Kayserispor deplasmanında galip gelen ve 3 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda ilk olarak kadrodaki istikrarsızlık ve lider oyuncu eksikliği göze batıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Buna göre sezonun ikinci yarısında ideal 11'ini bulmakta zorlandı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların etkisi olsa da ilk 11'de sürekli değişim yaşandı. 8 maç kazanan takımdan Ankaragücü yenilgisiyle vazgeçen Terim, çift forvetle sistem değişikliğine gitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

6 MAÇTA 12 GOL YEDİ
Her hafta 11'i değişen Aslan yap-boz tahtasına döndü. Stoperlerin cezalı olduğu Hatay deplasmanında yardımcı antrenörlerin "Ozornwafor ya da Etebo oynasın" önerisini dikkate almayan tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes sürpriziyle herkesi şaşırttı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Sarı-kırmızılı takım ayrıca bu 3 haftalık süreçte kalesini gole kapatmakta da epey zorlandı. 8'de 8'lik galibiyet serisi Ankaragücü maçıyla son bulan , başkentte başlayan periyottan itibaren 6 maçta kalesinde tam 12 gol gördü. Aslan 8'de 8 yaptığı dönemde ise sadece 3 gole engel olamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

YAP-BOZ TAHTASI GİBİ!
8 maç kazanan takımdan Ankaragücü yenilgisiyle vazgeçen , çift forvetle sistem değişikliğine gitti. Her hafta 11'i değişen Aslan yap-boz tahtasına döndü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Stoperlerin cezalı olduğu Hatay deplasmanında ''Ozornwafor ya da Etebo oynasın'' önerisini dikkate almayan , Fernandes sürpriziyle herkesi şaşırttı. Zirveden kopulan bu süreçte ilk 11 çıktığı 12 maçta 5 galibiyet gören Etebo'da ısrar edildi, Feghouli kulübede unutuldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

SERT TEDBİRLER GELİYOR
'da son altı haftada alınan tek galibiyet toplam 5 puan ve üst üste yaşanan kayıplarının nedenleri masaya yatırılacak. Hafta içi önce başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi daha sonra ise teknik direktör 'in ekibi ile yapacağı istişareler sonucunda radikal kararlar alınması bekleniyor.

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