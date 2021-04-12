Son dakika spor haberleri: Galatasaray hedeften şaşıyor! İşte öne çıkan sebepler

Süper Lig'in 34. haftasında Karagümrük ile 1-1 kalarak zirve yarışında ağır bir yara daha alan Galatasaray'da kötü gidişin sebepleri de sorgulanmaya başlandı. En son Kayserispor deplasmanında galip gelen ve 3 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılarda ilk olarak kadrodaki istikrarsızlık ve lider oyuncu eksikliği göze batıyor.



