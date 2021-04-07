Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

'da aday olacak mı? İşte yanıtı

Son dönemde ismi kulislerde sıkça geçen deneyimli hocanın kararı merakla bekleniyor. Camianın önde gelen isimlerinden destek gören Terim’in üzerinde uzlaşılması halinde seçime girebileceği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:17 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında... Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Divan Başkanlığı'nı bırakan Eşref Hamamcıoğlu da hazırlık yapıyor. Aday çok ama üzerinde uzlaşılan, camiayı sürükleyecek bir isim henüz ortada yok. İşte bu noktada 'in ismi kulislerde sıkça geçmeye başladı. Camianın önde gelen isimlerinin, 'Başkan adayı' olması için tecrübeli hocanın kapısını çalmaya başladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

yönetimiyle 2+3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör 'in sözleşmesinin ilk 2 yıllık bölümü sezon sonunda bitiyor. Daha önce "Benim işim saha içinde" diyen başarılı çalıştırıcının, futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet verdiği 'a başkan olmayı belki de ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başladığı ifade ediliyor. Ahmet Ocaklı, , Erden Timur, Yurdeşen Karahasan gibi önemli isimlerden tam destek alan Fatih Terim'in 'çatı adayı' olarak önerilmesi halinde aday olabileceği gelen haberler arasında...

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

ALBAYRAK YANINDA

Terım'ın başkan olarak görmek isteyen ekip finansörleri de bulmuş durumda... Gelen bilgilere göre ülkenin önde gelen iş adamları Erden Timur ve , Terim başkanlığı kabul ederse onun yönetiminde yer almayı kabul etti. Ayrıca yakın dostu Abdurrahim Albayrak da aday olması halinde Terim'e destek vermeye hazır…

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

İKİ GRUP ÇARPIŞIYOR

kongresi için gözler 'e çevrilirken iki önemli oluşum da dikkat çekiyor. Birincisi; ve Adnan Polat'ın da destek verdiği Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'ın içinde yer aldığı Haldun Üstünel'in de dahil olmasının beklendiği 'atkılılar' grubunun güçlü bir yönetim kurulu oluşturma planı…

Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

İkıncısı ise Ünal Aysal'ın ekibinin seçim için "liselerin" önüne reddedilemeyecek bir aday koyma çabası... Bu grubun başını Semih Haznedaroğlu ve Refik Arkan çekiyor. Ayrıca Celal Gürcan ve Ali Gürsoy da destek oluyor. O isim daha önce Cemal Özgörkey olarak öne çıkmıştı. Ancak Özgörkey rüzgarı arkasına alamamıştı.

SON DAKİKA