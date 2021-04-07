Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte yanıtı

GAlatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında... Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Divan Başkanlığı'nı bırakan Eşref Hamamcıoğlu da hazırlık yapıyor. Aday çok ama üzerinde uzlaşılan, camiayı sürükleyecek bir isim henüz ortada yok. İşte bu noktada Fatih Terim'in ismi kulislerde sıkça geçmeye başladı. Camianın önde gelen isimlerinin, 'Başkan adayı' olması için tecrübeli hocanın kapısını çalmaya başladığı öğrenildi.





SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Mustafa Cengiz yönetimiyle 2+3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin ilk 2 yıllık bölümü sezon sonunda bitiyor. Daha önce "Benim işim saha içinde" diyen başarılı çalıştırıcının, futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet verdiği Galatasaray'a başkan olmayı belki de ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başladığı ifade ediliyor. Ahmet Ocaklı, Ahmet Yüce, Erden Timur, Yurdeşen Karahasan gibi önemli isimlerden tam destek alan Fatih Terim'in 'çatı adayı' olarak önerilmesi halinde aday olabileceği gelen haberler arasında...



