Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

İsim vereyim o zaman biri Ömer Bayram'dır. Bundan önce kaprisleri vardı. Bazen yapmış olduğunuz kaprisler nedeniyle performans alamıyorsunuz. Karşınıza da böyle bir performans çıkıyor. Bu şansı vermeyeceksin. Sen profesyonel bir futbolcusun. Kaprisin olamaz. Çıkarken tepki veriyor. Tepkiyi takım arkadaşına değil teknik ekibe veriyorsun. Neymiş, oynatılmıyormuş da sonradan giriyormuş. Öyle bir düşünce tarzı yok. Yüzde yüz hazırsan zaten onu hissettirirsin saha içerisinde. Değilsen de o güçsüzlüğün fazlasıyla ortaya çıkar.

Şampiyonluğa oynadığınız bir senede bu kadar problemler de varken tatil beldesi olarak Dubai'yi mi tercih edersiniz, yoksa tesisleri mi? Ne kadar cezalı olursan ol, ne kadar sakat olursan ol. Benim tarzım o değil. Benim tarzım İstanbul dışına çıkmak değildir. Yapabileceğim çalışmayı yaparım. Tabii ki haklarıdır, farklı bir lig oluyor, yoruluyorlar, ona da bir saygısızlığım yok ama cezalı da olsanız gittiğiniz bir yerde virüse yakalanma ihtimaliniz var. Döndüğünüz maçta oynamama ihtimaliniz var. Bunu bir oyuncu düşünmek zorunda.