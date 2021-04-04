Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Son dakika haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

'de zirve takibini sürdürmek isteyen , 'a 3-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını iyice zora soktu. Sarı-kırmızılıların Hatayspor mağlubiyetini değerlendiren , bir isme sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:25
Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

, beIN Sports Haber'de yayınlanan maç sonu programında 'ın 'a 3-0 kaybettiği mücadeleyi yorumladı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Milli takım dönüşleri her zaman problemli olmuştur. Kovidler, sakatlıklar, şu bu ama 11 oyuncu sahaya çıkıyorsanız o 11 hazır olacak. Çok fazla eksiğin olduğu maçta yokluktan 'i düşünmesi, performansıyla yüzde 100 etkili değil. O bölgeye de alışık değil.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

çok etkili değildi. Sadece 1 tane 'nun kafa vuruşu vardı. Galatasaray'ın alışık olduğumuz oyunu pas trafiğini rakip sahada yapmak ve sonuca gitmek. Bundan da uzaktı. ise oyunu doğru oynadı ve karşılığında 3 puanı aldı. Galatasaray'da performanslar bireysel olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalı ayrıca.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Ozornwafor demek ki 'da istenen bir oyuncu kimliği değil. O zaman neden Galatasaray bu transferi yaptı? Kulübede miydi, kulübedeydi. Bu oyunda bile düşünülmeyip, herhangi bir şekilde tercih olarak istenmiyorsa bazı şeylerin arkasında bir şey aramamak gerekir. Galatasaray, ilk 45 dakikada problemini çözemedi. da bunu değerlendirdi zaten.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

'a kaybedebilirsiniz. Bir gibi oynayabilir mi diye bekledim. Hatay hücumda etkili zaten. Bu kadar eksikle bekleyerek ve ile kontratağa giderek, bir oyun kimliği üzerinden kurgulanmalıydı. O yoktu. Onyekuru'yu kullanarak bir etkinlik görebilirdik. Bu oyun anlayışından uzak, kendi oyununu da sahaya yansıtamayan bir Galatasaray var. Pozisyonlardaki eksiklerden vazgeçtim. Hataylı oyuncular topu aldığında Galatasaraylı oyuncular rahatsız bile etmedi. Mesafeler çok genişti. Problemlerden biri buydu.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Ne kadar eksik olursanız olun isminizin büyüklüğüyle saha içinde mücadele etmeniz gerekir. Bundan uzak olursanız sonuç kaçınılmaz olur.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Bir şeylerin karşılığını alamıyorsanız sistem üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bugün yok.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Öne doğru gelelim. 'e bakalım. İlk geldiği haftalar ile bugün arasında fark var. Bu etkisizlik nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Çünkü, orta alandaki oyuncular çok fazla dikine oynamıyor. Kanatları da doğru kullanamazsınız, oyunu da domine edemezsiniz ve bunun karşılığını alamazsınız.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Bireysel olarak eleştirmek istemiyorum ama kim, nerede hizmet ediyorsa önce yüzde yüzüyle savaşmak zorunda. Maç böyle kazanılır.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

İsim vereyim o zaman biri Ömer Bayram'dır. Bundan önce kaprisleri vardı. Bazen yapmış olduğunuz kaprisler nedeniyle performans alamıyorsunuz. Karşınıza da böyle bir performans çıkıyor. Bu şansı vermeyeceksin. Sen profesyonel bir futbolcusun. Kaprisin olamaz. Çıkarken tepki veriyor. Tepkiyi takım arkadaşına değil teknik ekibe veriyorsun. Neymiş, oynatılmıyormuş da sonradan giriyormuş. Öyle bir düşünce tarzı yok. Yüzde yüz hazırsan zaten onu hissettirirsin saha içerisinde. Değilsen de o güçsüzlüğün fazlasıyla ortaya çıkar.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

Şampiyonluğa oynadığınız bir senede bu kadar problemler de varken tatil beldesi olarak Dubai'yi mi tercih edersiniz, yoksa tesisleri mi? Ne kadar cezalı olursan ol, ne kadar sakat olursan ol. Benim tarzım o değil. Benim tarzım İstanbul dışına çıkmak değildir. Yapabileceğim çalışmayı yaparım. Tabii ki haklarıdır, farklı bir lig oluyor, yoruluyorlar, ona da bir saygısızlığım yok ama cezalı da olsanız gittiğiniz bir yerde virüse yakalanma ihtimaliniz var. Döndüğünüz maçta oynamama ihtimaliniz var. Bunu bir oyuncu düşünmek zorunda.

Son dakika GS haberleri | Galatasaraylı o isme sert eleştiri! "Kime kapris yapıyorsun"

iki tane kredisini kaybetti. Bu saatten sonra o vardı, bu yoktu değil tamamen şampiyonluk mentalitesinin sahada yüzde yüz etkili olmak zorunda, hangi oyuncu oynayacaksa. Bir şeylerin mazereti kalmadı. 9 maç kaldı. Nasıl 8 puanlardan gelip şampiyon olduysanız, bazı şeylerin karşılığını fedakarlık olarak vermeniz lazım. Son 9 maçta yüzde yüzünüzü vermelisiniz. Oyuncu grubu nasıl düşünür, psikolojik sorunları nedir, ne yaşar, ne eder bilemem. 9 maçlık periyotta her şey değişebilir. Ancak büyük takımlar 9 puan öndeyse çok fazla hata yapmazlar.

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