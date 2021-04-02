Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'i sıkıntı bastı! Hatay maçına hangi kadroyla çıkacak?

Son dakika spor haberleri: 'da 'i sıkıntı bastı! Hatay maçına hangi kadroyla çıkacak?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 'la karşılaşacak olan 'da teknik direktör , cezası nedeniyle takımın başında yer alamayacak. Ayrıca sarı-kırmızılılarda üç cezalı, iki pozitif ve bir de sakat bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takım kurmakta zorlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:14 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'i sıkıntı bastı! Hatay maçına hangi kadroyla çıkacak?

yarın 'a konuk olacak. Milli ara öncesinde yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, -Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesiyle yeniden umutlanmıştı. Ancak arka arkaya gelen kötü haberler moralleri bir kez daha bozdu. , , ve cezalı olması nedeniyle bu hafta yok. Milli takımda yer alan ve 'ın corona virüs testleri pozitif çıktı. de idmanda sakatlandı.

DEFANS DEĞİŞİYOR
Bu nedenle öncesinde Galatasaray'da kadro krizi yaşanıyor. Terim her ne kadar "Sahaya 11 kişi çıkıyorsak eksik değiliz" dese de, Hatayspor 11'ini nasıl kuracağını kara kara düşünüyor. Terim son kararını bugün verecek ama Marcao ve Luyindama'nın yerine ve Ozornwafor oynayacak. sağda olacak. Taylan'ın yerine , Emre Kılınç'ın yerine ise favori Feghouli. Çift forvetten tek forvete dönmeye hazırlanan Terim'in ileride ise, Mohamed'i tercih etmesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11
Eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan ve çok fazla seçeneği kalmayan Fatih Terim'in, Hatay karşısında Muslera, Linnes, Ozoronwafor, Donk, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Onyekuru, Arda Turan, Mohamed ile sahaya çıkması bekleniyor.

SON DAKİKA