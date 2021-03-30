Haberler Galatasaray Alioski ne yapsın!

ne yapsın!

'un eski golcüsü, yeni yorumcu , 'nin ile ön sözleşme imzalamasını yorumladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50
Alioski ne yapsın!

taraftarlarının 29 yaşındaki sol beke tepkisini değerlendiren Cambell, "İşin aslı şu ki; Leeds bir anlaşma teklif etmemiş. de geleceğini planlamış. Oyuncunun en önemli ayrıcalığı bu… Kulüp onu tutmak istiyorsa daha çok çabalamalıydı" ifadesini kullandı.

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