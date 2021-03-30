Alioski ne yapsın!

Leeds taraftarlarının 29 yaşındaki sol beke tepkisini değerlendiren Cambell, "İşin aslı şu ki; Leeds bir anlaşma teklif etmemiş. Alioski de geleceğini planlamış. Oyuncunun en önemli ayrıcalığı bu… Kulüp onu tutmak istiyorsa daha çok çabalamalıydı" ifadesini kullandı.