Leeds taraftarlarının 29 yaşındaki sol beke tepkisini değerlendiren Cambell, "İşin aslı şu ki; Leeds bir anlaşma teklif etmemiş. Alioski de geleceğini planlamış. Oyuncunun en önemli ayrıcalığı bu… Kulüp onu tutmak istiyorsa daha çok çabalamalıydı" ifadesini kullandı.
Alioski ne yapsın!
Trabzonspor'un eski golcüsü, yeni yorumcu Kevin Campbell, Ezgjan Alioski'nin Galatasaray ile ön sözleşme imzalamasını yorumladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 06:50