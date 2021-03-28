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Son dakika haberleri | 'ın istediği 'un maaşı kafa karıştırdı!

'de şampiyonluğun güçlü adaylarından olan 'da gelecek sezon için transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılıların bölgesi için düşündüğü 'un maaşı, yönetimin kafasını karıştırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 12:43
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında 'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen ile yola devam edilmeyecek.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

HAFTADA 60 BİN EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılıların için hedefinde ile sözleşmesi sona erecek var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

CİMBOM'DA HEDEF BÜTÇEYİ DÜŞÜRMEK

Seneliği 2.4 milyon Euro'ya gelen tecrübeli sol bekin maaşı el yakıyor. Maaş bütçesini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar 'nın yeni sözleşmesinde de yaklaşık 1 milyon Euro indirime gidip 2.5 milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

TAVAN MUSLERA'NIN MAAŞI

Maaş baremini üzerinden belirleyen sarı-kırmızılılar konusunda da 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmak istemiyor. Geçen sezon 'ın istediği Hollandalı futbolcuyla 'ın da teklif verebileceği belirtiliyor.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

Aynı zamanda 'nın da formasınıj giyen Patrick van Aaanholt, 4-2 kaybettikleri maçında 'a gelmiş ve mücadelenin son 8 dakikasında süre almıştı.

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