Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın istediği Patrick van Aanholt'un maaşı kafa karıştırdı!

Galatasaray şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Geçen sezonun devre arasında Leipzig'den kiralanan ama sık sakatlanması sebebiyle uzun vadede kadroda düşünülmeyen Marcelo Saracchi ile yola devam edilmeyecek.

HAFTADA 60 BİN EURO KAZANIYOR Sarı-kırmızılıların sol bek için hedefinde Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Patrick van Aanholt var. 2017'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibine transfer olan 1990 doğumlu futbolcu, haftalık 60 bin Euro kazanıyor.