Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Adnan Polat aday olacak mı?

Son dakika spor haberleri: 'da aday olacak mı?

Sezonun sona ermesiyle birlikte başkanlık seçimine gidecek olan 'da adaylar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık için mesaj veren 'nun ardından eski başkan 'ın da yeniden aday olacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:57
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Adnan Polat aday olacak mı?

'de şampiyonluğu kovalayan 'da gözler bir yandan da sezon sonu gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. 'ın haberine göre, geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olmayacağını belirten ancak başkanlık için kolları sıvayan 'nun ardından eski başkan 'ın da başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde görüşmelerini sürdürse de ortak aday olarak görülen henüz net bir karar vermedi. , Adnan Polat, Yiğit Şardan, ekseninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor.

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