Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Adnan Polat aday olacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Galatasaray'da gözler bir yandan da sezon sonu gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Yeni Asır'ın haberine göre, geçen ay divan başkanlığına bir daha aday olmayacağını belirten ancak başkanlık için kolları sıvayan Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından eski başkan Adnan Polat'ın da başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialar yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Mevcut yönetimle, Adnan Polat'a yakın kesim ortak aday üzerinde görüşmelerini sürdürse de ortak aday olarak görülen Yiğit Şardan henüz net bir karar vermedi. Mustafa Cengiz, Adnan Polat, Yiğit Şardan, Hakan Üstünberk ekseninde yapılacak son istişare sonucu bir aday listesi oluşması bekleniyor.