Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Nefes kesen karşılaşmada kazanan 4-3'lük skorla Çaykur Rizespor oldu.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray bu sonucun ardından, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı haftada büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Rizespor ise Bülent Uygun ile çıktığı iki maçta 6 puan toplamış oldu.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Yedlin, Emre Akbaba ve Meriah'ın kendi kalesine atmasıyla geldi. Konuk Rizespor ise Samudio, Boldrin, Skoda ve Fernando'nun attığı gollerle ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalırken konuk Çaykur Rizespor puanını 34'e yükseltti.



MAÇTAN NOTLAR

2'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Luyindama'nın savunmadaki hatası sonucu topu Samudio aldı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Samudio'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14'üncü dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Yedlin düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-1.

31'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Emre Akbaba, rakiplerini ekarte ettikten sonra uzaktan sert şutla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

37'nci dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Falcao'nun vuruşunu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.

41'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun büyük hatası sonucu topla buluşan Boldrin, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Boldrin'in ortasına iyi yükselen Selim'in vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

52'nci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Baiano'nun sert şutunda kaleci Muslera topu kurtarmayı başardı. Muslera'dan seken topa hareketlenen Samudio'nun vuruşunda top Yedlin'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

54'üncü dakikada Çaykur Rizespor ikinci kez öne geçti. Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

74'üncü dakikada sarı-kırmızılılar tekrar beraberliği yakaladı. Feghouli'nin ara pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasına girdiği sırada Meriah'ın ters vuruşu sonrası top ağlarla buluştu: 3-3.

90+3'üncü dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boldrin, pasını Michalak'a çıkardı. Michelak'ın ise sol çaprazda bulunan Fernando'ya bıraktığı topa Fernando meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başarı: 3-4.

90+11'inci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babel'in kaleye yüzünü döner dönmez çektiği sert şutu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı, konuk ekip Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'DA 3 İSİM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Hatayspor maçı öncesi 3 isim cezalı duruma düştü. Aslan'da sarı kart cezalısı olan Luyindama ve Marcao'nun yanı sıra kırmızı kart gören Yedlin de Hatay'da forma giyemeyecek.