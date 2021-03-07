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’da bir ilk

, ’nın çatısına GES kuracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Avrupa’da bir ilk

, 'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "'nin spordaki öncüsü, ilklerin ve enlerin kulübü , ülkemizin elektrik enerjisi sektörünün devi ile tarihi bir projeye imza atıyor" denildi.

Galatasaray ve Enerjisa arasında yapılacak anlaşma kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulacak GES ile tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Oluşturulan modelin 'da bir ilk olacağı aktarıldı. Taraflar arasında yapılan anlaşmayla ilgili, Salı günü Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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