Galatasaray’ı bırakırım!

Galatasaraylı taraftarlar, Erzurumspor galibiyetiyle büyük bir coşku yaşadı. Özellikle iki gol atan Mohamed için sosyal medyada binlerce olumlu mesaj atılırken Belhanda ise isteksiz ve etkisiz futbolu ile bir o kadar şimşekleri çeken taraftaydı. Faslı futbolcu, 72. dakikada oyuna dahil olurken 18 dakikada 5 top kaybı yaptı ve bu kayıpların ikisi net pozisyona dönüştü. Bu durum taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılılar Belhanda ile kesinlikle sözleşme yenilenmemesini talep etti.

İŞTE O TWEET'LERDEN BAZILARI:

* Younes Belhanda'ya verilen parayı zemine yatırsak daha faydalı olurdu.

* Bu futboluyla kendisiyle sözleşme yenilenirse Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım.

* G.Saray tarihinin en kötü topçular listesine bile girebilir. Sıfır şaka...

* Belhanda'ya ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah...

* Girer girmez ilk kaptırdığı topta ölüm tehlikesi yaşadık. Arıza bu adam! Bıktık ondan...

* Bu takımda dünya umurunda olmayan gamsız bir tane topçu var. Gitsin artık.



Galatasaray, sözleşmesi bitecek olan Belhanda ile devam etmeyi düşünmezken Faslı oyuncu, kulüp bakmaya başladı.