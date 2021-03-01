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’ı bırakırım!

’nın isteksiz futbolu, sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:25 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:57
Galatasaray’ı bırakırım!

Galatasaraylı taraftarlar, galibiyetiyle büyük bir coşku yaşadı. Özellikle iki gol atan Mohamed için sosyal medyada binlerce olumlu mesaj atılırken ise isteksiz ve etkisiz futbolu ile bir o kadar şimşekleri çeken taraftaydı. Faslı futbolcu, 72. dakikada oyuna dahil olurken 18 dakikada 5 top kaybı yaptı ve bu kayıpların ikisi net pozisyona dönüştü. Bu durum taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılılar Belhanda ile kesinlikle sözleşme yenilenmemesini talep etti.

İŞTE O TWEET'LERDEN BAZILARI:

* 'ya verilen parayı zemine yatırsak daha faydalı olurdu.
* Bu futboluyla kendisiyle sözleşme yenilenirse Galatasaraylılığımı 1 ay askıya alırım.
* tarihinin en kötü topçular listesine bile girebilir. Sıfır şaka...
* Belhanda'ya ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah...
* Girer girmez ilk kaptırdığı topta ölüm tehlikesi yaşadık. Arıza bu adam! Bıktık ondan...
* Bu takımda dünya umurunda olmayan gamsız bir tane topçu var. Gitsin artık.

, sözleşmesi bitecek olan Belhanda ile devam etmeyi düşünmezken Faslı oyuncu, kulüp bakmaya başladı.

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