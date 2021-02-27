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Yaşayan efsane

, Erzurum maçıyla ’de 3. kez ‘dalya’ diyecek. Uruguaylı eldiven, 299 maçın 111’inde kalesini kapatmayı başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:07 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Yaşayan efsane
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi, taraftarın sevgilisi, rakipler dahil herkesin büyük saygı gösterdiği , yeni bir rekora hazırlanıyor. Uruguaylı kaleci, 'de bugün sarı-kırmızılı formayla 300. maçına çıkıyor. 2011-12 sezonunda + 6 milyon 750 bin euro karşılığında transfer olan 34 yaşındaki eldiven 10 sezonda Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. İlk sınavını o sezon 'e (0-2) karşı veren Nando, 100. lig maçını ise 2013-2014'ün 33. haftasında (4-1) karşısında oynadı. Muslera, 2016-2017'de (2-1) karşısında 200. lig maçına çıkmıştı.

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN YABANCI

Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi. Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Uruguaylı file bekçisi ligde 2 kırmızı, 26 sarı kart gördü. Muslera, toplamda 369 maça çıkarak kulüpte en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanına da sahip oldu. 299 lig, 45 , 19 ve 7 TFF Süper Kupa maçına çıkan Uruguaylı; Zoran Simovic (270), (238) ve 'yi (235) sollamayı da başardı.

KUPALARA DOYAMADI

Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor. Dev eldiven, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 5 kaldırdı. Nando, 10 kupa kazanan efsane Gheorghe Hagi'yi sollamış oldu.

MONDI VE TAFO'YU GEÇTİ

Muslera, ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı. 2011-12'de Süper Lig'de 32 maçın 16'sında kalesini kapatarak iki efsane file bekçisini solladı. Diğer isimler 15'er maçta gol yememişti.

30 ŞUT 3 GOL

Geçen sezon ayağının kırılması ile 7 ay forma giyemeyen Fernando Muslera, son 7 lig maçında kaledeydi. Uruguaylı, bunların 4'ünde gol yemedi. Kalesine gelen 30 isabetli şuttan 27'sini kurtardı ve sadece 3 gol yedi.

Muslera, 2011-12 sezonu 34. Haftasında Manisaspor'u 4-0 yendiği maçta Galatasaray'ın son golünü penaltıdan kaydetti.

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