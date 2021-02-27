Yaşayan efsane

EN ÇOK MAÇA ÇIKAN YABANCI
Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 299 lig maçında 294 gol yedi. Süper Lig maçlarının 111'inde kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci, 188'inde ise rakiplerin gol bulmasına engel olamadı. Uruguaylı file bekçisi ligde 2 kırmızı, 26 sarı kart gördü. Muslera, toplamda 369 maça çıkarak kulüpte en çok forma giyen yabancı oyuncu unvanına da sahip oldu. 299 lig, 45 Avrupa, 19 Türkiye Kupası ve 7 TFF Süper Kupa maçına çıkan Uruguaylı; Zoran Simovic (270), Faryd Mondragon (238) ve Prekazi'yi (235) sollamayı da başardı.
KUPALARA DOYAMADI
Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor. Dev eldiven, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupası kaldırdı. Nando, 10 kupa kazanan efsane Gheorghe Hagi'yi sollamış oldu.
MONDI VE TAFO'YU GEÇTİ
Muslera, Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı. 2011-12'de Süper Lig'de 32 maçın 16'sında kalesini kapatarak iki efsane file bekçisini solladı. Diğer isimler 15'er maçta gol yememişti.
30 ŞUT 3 GOL
Geçen sezon ayağının kırılması ile 7 ay forma giyemeyen Fernando Muslera, son 7 lig maçında kaledeydi. Uruguaylı, bunların 4'ünde gol yemedi. Kalesine gelen 30 isabetli şuttan 27'sini kurtardı ve sadece 3 gol yedi.
Muslera, 2011-12 sezonu 34. Haftasında Manisaspor'u 4-0 yendiği maçta Galatasaray'ın son golünü penaltıdan kaydetti.