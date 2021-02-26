Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: o isimle anlaştı! Sezon sonu... ()

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Usta isim, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın anlaştığı ismi açıkladı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri - ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:17 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:19
Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

'de 7'de 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

'ın uzun süredir gündemine olan Salih Uçan ile ilgili konuşan Uzundurukan, bombayı da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Transfer konusunda vereceğim müjde şu: , Salih Uçan ile el sıkıştı. Fatih hoca Salih Uçan'ı çok istiyordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Alanyaspor maçından sonra da Salih'le görüşüldü ve prensip anlaşması yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Salih, Alanyaspor'da sözleşme uzatmak istemiyor. Sezon sonunda çok büyük aksilik çıkmazsa Salih Uçan, 'la sözleşme imzalayacak.

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