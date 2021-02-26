Son dakika spor haberleri: Galatasaray o isimle anlaştı! Sezon sonu... (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 7'de 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın uzun süredir gündemine olan Salih Uçan ile ilgili konuşan Uzundurukan, bombayı da patlattı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Transfer konusunda vereceğim müjde şu: Galatasaray, Salih Uçan ile el sıkıştı. Fatih hoca Salih Uçan'ı çok istiyordu.
Alanyaspor maçından sonra da Salih'le görüşüldü ve prensip anlaşması yapıldı.
Salih, Alanyaspor'da sözleşme uzatmak istemiyor. Sezon sonunda çok büyük aksilik çıkmazsa Salih Uçan, Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.