Haberler Galatasaray Galatasaray Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü!

hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto 'in 26. haftasında 'u mağlup eden , tek başına zirveye kurulmuştu. Bu hafta ile evinde karşılaşacak olan , mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:38
Galatasaray Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü!
, 'in 27. haftasında ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrnemanda Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, BB maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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