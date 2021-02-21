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maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Son dakika haberleri... 'in 27. haftasında 'la karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklara başladı. Sarı-kırmızılı takımın resmi internet sitesinden paylaşılan idman raporunda , , ve gibi isimlerin de son durumuna dair bilgi verilirken, antrenmanda sürpriz bir misafir de vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 14:42
Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

, 'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Cezayirli futbolcu , kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan takımla çalıştı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

ve , tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Bu arada idmana, Arda Turan'ın oğlu Hamza Turan da geldi. Tecrübeli oyuncu oğluyla bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Arda Turan'ın oğlu Hamza Turan, Florya'da...

Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Deneyimli oyuncu, oğluyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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