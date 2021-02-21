Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı! İdmanda sürpriz...

Galatasaray , Süper Lig 'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.