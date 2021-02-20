Haberler Galatasaray Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

'tan sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Son dakika haberleri... Galatasaray altyapısında yetişen , ara transfer döneminde tarafından 'a kiralanmıştı. İngiliz devinde iyi bir performansa imza atan genç yıldızla ilgili hocası 'tan açıklama gelirken Alman teknik adam Galatasaray'a da övgüler yağdırdı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:15 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:18
Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından 'a kiralanan , yeni takımına çabuk uyum sağladı.

Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadıkları ve 2-0 kazandıkları mücadele sonrası performansı oldukça beğenilen milli stoper, haftanın en iyi 11'inde de kendisine yer bulmuştu.

Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Teknik Direktörü , altyapısından yetişen ve Stuttgart ile 'nin ardından İngiliz devine transfer olan 'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Tecrübeli teknik adam, "Ozan'ın büyük bir potansiyeli var. 20 yaşında ve şimdiden tecrübeli. Kariyerinde şu ana kadar kolay bir yoldan geçmedi" dedi.

Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

'a da değinen Alman çalıştırıcı, "Ozan, İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadı ve hep üst sıralarda yer aldı. Maçları kazanmak için gerçekten savaştı" diye konuştu.

Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Devre arası transfer döneminde 04'ten 'a kiralık olarak giden Ozan'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor.

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