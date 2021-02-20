Jürgen Klopp'tan Galatasaray sözleri! "Dünyanın en büyük..."

Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, yeni takımına çabuk uyum sağladı.
Ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, yeni takımına çabuk uyum sağladı.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynadıkları ve 2-0 kazandıkları mücadele sonrası performansı oldukça beğenilen milli stoper, haftanın en iyi 11'inde de kendisine yer bulmuştu.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Galatasaray altyapısından yetişen ve Stuttgart ile Schalke'nin ardından İngiliz devine transfer olan Ozan Kabak'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, "Ozan'ın büyük bir potansiyeli var. 20 yaşında ve şimdiden tecrübeli. Kariyerinde şu ana kadar kolay bir yoldan geçmedi" dedi.
Galatasaray'a da değinen Alman çalıştırıcı, "Ozan, İstanbul'dayken dünyanın en büyük takımlarından birinde oynadı ve hep üst sıralarda yer aldı. Maçları kazanmak için gerçekten savaştı" diye konuştu.
Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a kiralık olarak giden Ozan'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor.