Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

Her ne kadar Mbaye Diagne transferi sonrasında West Bromwich biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puanı olan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalma şansı düşük...

West Bromwich'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya dönecek. Yarım sezonluğuna gelen Gedson Fernandes ile Etebo'nın takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca, Okay ile uzun vadeli orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor.