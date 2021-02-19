Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim 'yu istiyor

'da son dakika transfer haberi... Etebo ve Gedson’un ayrılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, 'te kiralık forma giyen 'nun transferini istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:31 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

Her ne kadar Mbaye Diagne transferi sonrasında biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puanı olan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalma şansı düşük...

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen , Celta Vigo'ya dönecek. Yarım sezonluğuna gelen Gedson Fernandes ile Etebo'nın takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca, Okay ile uzun vadeli orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

TEMASLAR BAŞLADI
Okan'ın Celta'ya dönmek yerine forması giymesini istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim, yöneticilerden, Yokuşlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekip ile sürekli temas halinde olunduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

TRABZON'DAN GİTTİ
Altay altyapısından yetişen ve Kayseri forması giyen , Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer oldu. Bu sezon devre arasında da West Brom'a kiralandı.

Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

GELMEK İSTİYOR
, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Okay'ı 3-4 milyon milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi avantaj olarak görülüyor.

SON DAKİKA