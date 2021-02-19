Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Fatih Terim Okay Yokuşlu'yu istiyor

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti.

TRABZON'DAN GİTTİ

Altay altyapısından yetişen ve Kayseri forması giyen Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Celta Vigo'ya transfer oldu. Bu sezon devre arasında da West Brom'a kiralandı.