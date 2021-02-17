Galatasaray kafilesi Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, maç öncesinde Antalya'ya hareket etti.



Sarı kırmızılılar, iki şehir arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle 3 gün öncesinde Antalya'ya giderek Belek'te kampa girecek. 2 gün boyunca hazırlıklarına Belek'te devam edecek sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.