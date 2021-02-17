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Galatasaray kafilesi ’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda ’a konuk olacak Galatasaray, maç öncesinde ’ya hareket etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:37
Galatasaray kafilesi Antalya’ya gitti

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz 'a konuk olacak Galatasaray, maç öncesinde 'ya hareket etti.

Sarı kırmızılılar, iki şehir arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle 3 gün öncesinde Antalya'ya giderek Belek'te kampa girecek. 2 gün boyunca hazırlıklarına Belek'te devam edecek sarı kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

, , , , , , , , , , , , Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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