Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Galatasaray, yaz aylarında 1,43 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Maicon'un bonservisini ödemediği gerekçesiyle Al Nassr ile FIFA'lık oldu.
Galatasaray, yaz aylarında 1,43 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Maicon'un bonservisini ödemediği gerekçesiyle Al Nassr ile FIFA'lık oldu.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre FIFA, Galatasaray'ın başvurusu üzerine Arap kulübüne yazı göndererek ödemeyi yapmaları için süre tanıdı.
AL NASSR'A TRANSFER CEZASI GELEBİLİR!
Henüz Galatasaray'a herhangi bir ödeme yapmadığı kaydedilen Al Nassr'da yetkililerin verilen sürede ödemeyi tamamlamak için büyük bir telaş içine girdikleri ve transfer cezası alma ihtimallerinin olduğu belirtildi.
Maicon'un da ödemelerde gecikme olduğu gerekçesiyle kulübüyle sözleşmesini feshedeceği kaydedildi. Oyuncunun menajeri Renato, "Kulüp bize olan borcunun bir kısmını ödeyeceğini söyledi ancak üzerinden bir hafta daha geçti" dedi.
Menajer ayrıca, "Şu andaki kontratın gerekliliklerini karşılamıyorlar, bu yüzden onlarla bir anlaşma yapmamız mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.
Maicon'un önümüzdeki günlerde Arabistan'a giderek kulüple bir görüşme gerçekleştireceği ve sonrasında ayrılıkla ilgili son kararını vereceği de ifade edildi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Al Nassr kulübünde birçok oyuncu da maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmayı reddetti.