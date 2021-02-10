Haberler Galatasaray Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Ödeme yapılmadı 'ya başvurdu!

Yaz transfer döneminde 'dan ekiplerinden 'ın yolunu tutan 'un transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım ile Al Nassr bonservis krizini çözemedi ve 'lık oldu. Sarı-kırmızılı takım, ödemeyi gerçekleştirmeyen ekibini FIFA'ya şikayet etti. Brezilyalı futbolcunun menajeri de yaptığı açıklamada kulüple ortak noktada buluşamadıklarını belirterek ayrılık sinyali verdi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 19:35
Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

, yaz aylarında 1,43 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği 'un bonservisini ödemediği gerekçesiyle ile 'lık oldu.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Arabistan basınında yer alan haberlere göre , 'ın başvurusu üzerine Arap kulübüne yazı göndererek ödemeyi yapmaları için süre tanıdı.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

AL NASSR'A TRANSFER CEZASI GELEBİLİR!
Henüz 'a herhangi bir ödeme yapmadığı kaydedilen 'da yetkililerin verilen sürede ödemeyi tamamlamak için büyük bir telaş içine girdikleri ve transfer cezası alma ihtimallerinin olduğu belirtildi.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

'un da ödemelerde gecikme olduğu gerekçesiyle kulübüyle sözleşmesini feshedeceği kaydedildi. Oyuncunun menajeri Renato, "Kulüp bize olan borcunun bir kısmını ödeyeceğini söyledi ancak üzerinden bir hafta daha geçti" dedi.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Menajer ayrıca, "Şu andaki kontratın gerekliliklerini karşılamıyorlar, bu yüzden onlarla bir anlaşma yapmamız mümkün gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

'un önümüzdeki günlerde Arabistan'a giderek kulüple bir görüşme gerçekleştireceği ve sonrasında ayrılıkla ilgili son kararını vereceği de ifade edildi.

Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Ekonomik olarak zor günler geçiren kulübünde birçok oyuncu da maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmayı reddetti.

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