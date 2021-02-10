Ödeme yapılmadı Galatasaray FIFA'ya başvurdu!

Galatasaray , yaz aylarında 1,43 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdiği Maicon 'un bonservisini ödemediği gerekçesiyle Al Nassr ile FIFA 'lık oldu.

AL NASSR'A TRANSFER CEZASI GELEBİLİR!

Henüz Galatasaray'a herhangi bir ödeme yapmadığı kaydedilen Al Nassr'da yetkililerin verilen sürede ödemeyi tamamlamak için büyük bir telaş içine girdikleri ve transfer cezası alma ihtimallerinin olduğu belirtildi.