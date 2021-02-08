Salah’ın yolunda

Mohamed'in Fenerbahçe'ye attığı şık gol Türkiye kadar ülkesi Mısır'da da büyük ses getirdi. Mısır basını, Galatasaray'ın çok önemli bir transfer yaptığına dikkat çekerken, Mostafa'nın Salah gibi bir dünya yıldızı olacağını ifade ettiler. Medyada "İlk derbisinde golünü attı", "Galatasaray'ı liderliğe taşıdı", "Firavun'un oku" ve "İstanbul'da Mostafa Mohamed'in gecesi" başlıkları dikkat çekti.

500 KAT DAHA İYİ

APPZAGEL: Bir haftadan kısa bir sürede liderliği aldı. İstanbul'un gökyüzünde parlıyor.

TEN TV: Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı oldu.

EFSANE MISIR FORVETİ MİDO: Dünya futbolunda Mostafa Mohamed tarzı forvetler çok azaldı.

ZAMALEK ESKİ FUTBOLCUSU KHALED EL- GHANDOUR: Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den 500 kat daha iyi futbolcu.

FRANSA'YI KARIŞTIRDI

Fransa'da gündem St. Etienne'in Mohamed'i elinden kaçırması... İki maçta attığı iki golün ardından Etienne'nin büyük bir balık kaçırdığı konuşuluyor. Fransız ekibi de golcüyü çok istemiş ancak Mısır yöneticilerinin, bu transfer için 'komisyon istediği' yönündeki iddialarının ardından Zamalek görüşmeleri askıya alınmıştı.