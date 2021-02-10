Galatasaray'da bağış kampanyası sürüyor! İşte toplanan miktar...

Galatasaray taraftarı tarafından başlatılan ve kulübün devam ettirdiği bağış kampanyası Aslan Gibi Sponsor'da, salı günü itibarıyla 7 milyon 200 bin TL seviyesi geçildi.

Sarı-Kırmızılı yönetim, desteği yetersiz bularak, daha fazla katılım sağlanmasını istedi.

CENGİZ VE ALBAYRAK DA BAĞIŞ YAPTI

Kulübün son 6 ayda 209 milyon TL zarar açıklaması ve camianın transfer beklentisi sonrasında Başkan Mustafa Cengiz, 'Aslan Gibi Sponsor' ismiyle bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Kendisinin ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu kampanyaya 500'er bin TL ile destek verdiğini söyleyen Cengiz, bir SMS bedelinin de 100 TL olacağını duyurarak Sarı-Kırmızılı taraftarlardan destek istedi.