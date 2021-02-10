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'da bağış kampanyası sürüyor! İşte toplanan miktar...

'ın başlattığı bağış kampanyasına katılım çığ gibi büyüyor. ''da toplanan bağış miktarı 7 milyon 200 bin TL'yi geçmiş durumda. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:04
Galatasaray'da bağış kampanyası sürüyor! İşte toplanan miktar...

taraftarı tarafından başlatılan ve kulübün devam ettirdiği bağış kampanyası 'da, salı günü itibarıyla 7 milyon 200 bin TL seviyesi geçildi.

Sarı-Kırmızılı yönetim, desteği yetersiz bularak, daha fazla katılım sağlanmasını istedi.

CENGİZ VE ALBAYRAK DA BAĞIŞ YAPTI

Kulübün son 6 ayda 209 milyon TL zarar açıklaması ve camianın transfer beklentisi sonrasında Başkan , 'Aslan Gibi Sponsor' ismiyle bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Kendisinin ve 2. Başkan 'ın bu kampanyaya 500'er bin TL ile destek verdiğini söyleyen , bir SMS bedelinin de 100 TL olacağını duyurarak Sarı-Kırmızılı taraftarlardan destek istedi.

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