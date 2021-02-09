Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de lider konumda bulunan ve son oynan mücadelede ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 ile geçmeyi başaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 5 yeni isimle el sıkışırken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sıklıkla dile getirdiği 'Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız' stratejisini de sezon sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte Terim'in yeni projesi...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferle ilgili her soru sorulduğunda tek bir stratejiden bahsediyor: "Geleceğin Galatasaray'ı!"

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
İŞTE RADARINDAKİ YETENEKLER
Bu projesini açan Fatih Terim, uzun yıllar Galatasaray formasını taşıyacak, milli takım forması giyebilecek ve Avrupa'ya transfer olabilecek çapta yetenekleri sarı kırmızılı takıma kazandırmak olduğunu yineliyor.
İşte Fatih Terim ve scout heyetinin radarındaki Türk genç yetenekler:
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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
Enis Destan
Altınordu altyapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan Enis Destan, Türk futbolunun gelecek vaad eden forvetlerinden bir tanesi. 18 yaşındaki yetenek, bu sezon 1. Lig'de 13 maça çıktı ve 4 gol atıp 1 asist yaptı.
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
Gökdeniz Bayrakdar
Antalyaspor'un Kocaelispor'dan transfer ettiği 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz, Türkiye U19 takımında da 2 kez forma giydi. Gökdeniz, bu sezon 22 Süper Lig maçında oynadı ve 5 gol attı.
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
Batuhan Kör
Bursaspor'un 19 yaşındaki santrforu, sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor. Bu sezon profesyonel olan Batuhan, 1. Lig'de oynadığı 17 maçta 6 gol, kupada oynadığı 4 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
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