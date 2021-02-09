Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı

Enis Destan

Altınordu altyapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan Enis Destan, Türk futbolunun gelecek vaad eden forvetlerinden bir tanesi. 18 yaşındaki yetenek, bu sezon 1. Lig'de 13 maça çıktı ve 4 gol atıp 1 asist yaptı.