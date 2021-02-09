Son dakika transfer haberi: Fatih Terim 'Hayal Takımı'nı kuruyor! İşte geleceğin Galatasaray'ı
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Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig'de lider konumda bulunan ve son oynan mücadelede ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 ile geçmeyi başaran Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde 5 yeni isimle el sıkışırken, tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim sıklıkla dile getirdiği 'Oyuncuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız' stratejisini de sezon sonunda hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte Terim'in yeni projesi...