Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, müsabaka öncesi resmi sitesinden yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."