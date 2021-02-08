Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

Son dakika: 'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

Son dakika haberine göre 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, bir futbolcuya yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:18
Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

'nda ile karşı karşıya gelecek olan , müsabaka öncesi resmi sitesinden yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz ve 'ın katkılarıyla bugün yapılan Covid 19 PCP testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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