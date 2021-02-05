Galatasaray'dan derbi paylaşımı!

Süper LŞig'in 24. haftasında lideerlik hesapları yapan Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 3-1 mağlup etmiş ve uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'nda galip gelmişti.

Fatih Terim ve öğrencileri yine zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

CİMBOM'DAN DERBİ PAYLAŞIMI

Galatasaray zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Galatasaray paylaşımında geçtiğimiz sezon sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın görüntülerine yer verdi. Ayrıca Onyekuru'nun gollerine dikkat çekildi.