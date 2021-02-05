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'dan derbi paylaşımı!

'in 24. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek , maç öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:19
Galatasaray'dan derbi paylaşımı!

'in 24. haftasında lideerlik hesapları yapan deplasmanda ezeli rakibi ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 3-1 mağlup etmiş ve uzun bir aranın ardından 'nda galip gelmişti.

ve öğrencileri yine zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.

CİMBOM'DAN DERBİ PAYLAŞIMI

Galatasaray zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.

Galatasaray paylaşımında geçtiğimiz sezon sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın görüntülerine yer verdi. Ayrıca Onyekuru'nun gollerine dikkat çekildi.

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