Galatasaray'dan derbi paylaşımı!

Süper LŞig'in 24. haftasında lideerlik hesapları yapan Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 3-1 mağlup etmiş ve uzun bir aranın ardından Ülker Stadyumu'nda galip gelmişti.
Fatih Terim ve öğrencileri yine zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor.
CİMBOM'DAN DERBİ PAYLAŞIMI
Galatasaray zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından derbi paylaşımında bulundu.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 5, 2021
🏆 Süper Lig 2020-2021 Sezonu
🗓️ 24. Hafta
⚽ Fenerbahçe
📆 06.02.2021
⏰ 19.00
🏟️ Ülker Stadyumu
📲 #FBvGS
🔗 https://t.co/3RF0S6BjwU pic.twitter.com/hIjePeOcIl
Galatasaray paylaşımında geçtiğimiz sezon sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın görüntülerine yer verdi. Ayrıca Onyekuru'nun gollerine dikkat çekildi.