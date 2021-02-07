Galatasaray için Kadıköy gül bahçesine döndü. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini yeni transferi Mostafa Mohamed'in attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, puanını 48'e çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma öncesi maçla ilgili sloganı sorulan Başkan Mustafa Cengiz'in "Veni vidi vici/Geldim gördüm yendim" şeklindeki alıntısı da gerçek oldu. Cimbom dün akşamki maçı alarak ligdeki galibiyet serisini 5'e çıkartırken Fenerbahçe'nin de unvanlarını sildi.

5'TE 5 YAPTI

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek hanesine 15 puan yazdırdı.

F.BAHÇE'NİN DERBİ HÜSRANI

Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, bir derbiden daha 3 puan çıkartamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kaldı. Fenerbahçe, 1990/91'den bu yana ilk kez aynı Süper Lig sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş'a iç sahada yenildi.

KADIKÖY'DE YENİLMİYOR!

Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy'de 2017-2018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldığı rakibini geçen sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.

BULUT İLK KEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ı konuk ettiği bir Süper Lig maçını kaybetti (3G).

9 MAÇ SONRA

Karşılaşma öncesi ligde 9 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Galatasaray mağlubiyetle serisini de yitirdi.

EVİNDE YIKILDI

Bu sezon evindeki dördüncü yenilgisini Galatasaray'dan alan Fenerbahçe, 1999/2000'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda dört iç saha maçı kaybetti.

İKINCİ KEZ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez Fenerbahçe deplasmanında üst üste galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında rakibini dış sahada üst üste yenmişti.