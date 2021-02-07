Taylan’dan flaş paylaşım

Aslan'ın yıldızı Taylan Antalyalı'nın derbi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım en çok konuşulanlar arasına girdi. "Her şeyin başladığı yere geri döndüğünde derin bir nefes alırsın" ifadesinin yer aldığı video, sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medyada bu paylaşımın ardından birçok yorum yapılırken, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'ye de gönderde yapıldığı iddia edildi.

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Maç öncesi paylaşımıyla dikkat çeken Taylan, derbinin de öne çıkan isimlerinden oldu. Oyunun iki yönünü de kullanan genç futbolcu, orta alanda yaptığı kritik müdahalelerle adından söz ettirdi. 90 dakika sahada kalan Taylan, 16 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.