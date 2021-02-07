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Tartışması bol derbi

Hakem verdiği ve vermediği kararlarla iki takımı da memnun etmedi. G.Saraylıların penaltı beklentisi ’in iptal edilen golü maça damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:11 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Tartışması bol derbi

Nefes kesen bir - derbisi de geride kalırken arkasında yine tartışmalı pozisyonlar, verilmeyen penaltılar, goller ve kartlar kaldı. İki takımın da zaman zaman oldukça sert karşı çıktığı kararlar arasında Galatasaray'ın penaltı bekleyişleri Fenerbahçe'nin ise verilmeyen golü vardı. Hakem 90 dakika boyunca çaldığı ve çalmadığı düdüklerle ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ı mutlu etti. Bunlardan ilki ilk yarıda yaşandı. Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza alanı içindeki karambolde 'in dirseği Donk'un yüzüne geldi. Sarı-kırmızılılar bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu ancak hakem Çakır, odasından da bir uyarı gelmeyince maçı devam ettirdi.

PALABIYIK UYARDI
Yine Serdar Aziz'in bu kez 'a arkadan kayarak yaptığı müdahelede yerde kalması kornerle sonuçlanırken, Galatasaraylı oyuncular faul ve kart istediler. Ancak hakem Çakır yine faul vermedi. Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon ise 75. dakikaka yaşandı. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Ancak VAR hakemi pozisyon başında ofsayt olduğu konusunda Çakır'ı uyardı. Cüneyt Çakır da golü iptal etti. Sarı-lacivertlilerin itirazı sonuç vermedi. 90+7'de ise bu kez yerde kalıp penaltı istedi. Ancak hakem Çakır yine oyunu devam ettirdi.


DAKİKA 75: OZAN'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ


DAKİKA 18: SERDAR'IN DONK'A MÜDAHALESİ


DAKİKA 90+7: CİSSE PENALTI BEKLEDİ


DAKİKA 25: SERDAR'IN EMRE'YE MÜDAHALESİ



SON DAKİKA