Tartışması bol derbi

Nefes kesen bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de geride kalırken arkasında yine tartışmalı pozisyonlar, verilmeyen penaltılar, goller ve kartlar kaldı. İki takımın da zaman zaman oldukça sert karşı çıktığı kararlar arasında Galatasaray'ın penaltı bekleyişleri Fenerbahçe'nin ise verilmeyen golü vardı. Hakem Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca çaldığı ve çalmadığı düdüklerle ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ı mutlu etti. Bunlardan ilki ilk yarıda yaşandı. Galatasaray'ın kullandığı kornerde ceza alanı içindeki karambolde Serdar Aziz'in dirseği Donk'un yüzüne geldi. Sarı-kırmızılılar bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu ancak hakem Çakır, VAR odasından da bir uyarı gelmeyince maçı devam ettirdi.



PALABIYIK UYARDI

Yine Serdar Aziz'in bu kez Emre Kılınç'a arkadan kayarak yaptığı müdahelede yerde kalması kornerle sonuçlanırken, Galatasaraylı oyuncular faul ve kart istediler. Ancak hakem Çakır yine faul vermedi. Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon ise 75. dakikaka yaşandı. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen meşin yuvarlağı Ozan Tufan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Ancak VAR hakemi Ali Palabıyık pozisyon başında ofsayt olduğu konusunda Çakır'ı uyardı. Cüneyt Çakır da golü iptal etti. Sarı-lacivertlilerin itirazı sonuç vermedi. 90+7'de ise bu kez Cisse yerde kalıp penaltı istedi. Ancak hakem Çakır yine oyunu devam ettirdi.





DAKİKA 75: OZAN'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ



DAKİKA 18: SERDAR'IN DONK'A MÜDAHALESİ



DAKİKA 90+7: CİSSE PENALTI BEKLEDİ



DAKİKA 25: SERDAR'IN EMRE'YE MÜDAHALESİ





