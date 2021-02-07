Hedefe gitmeliyiz

Sosa: Takıma döndüğüm için mutluyum ama sonuç nedeniyle üzgünüz Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. Hedefimize yürümeliyiz.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:12Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'nin Arjanitnli orta saha oyuncusu Jose Sosa, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada beklemedikleri bir yenilgi aldıklarının altını çizip buna rağmen sezon sonunu düşünmeleri gerektiğini belirtti. Tecrübeli krampon, "Takıma döndüğüm için mutluyum. Bakıldığında ise üzgünüz bu tarz bir yenilgi nedeniyle. Bu üzüntü asıl amacımızı geride bırakmamalı. En iyi şekilde hedefimize doğru yürümeliyiz" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli futbolcu, kısa süre içinde bu yenilgiyi unutmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Arjantinli yıldız, "Mağlubiyete takılıp kalmamalıyız. Hemen bir sonraki maçı düşünmememiz gerekiyor. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüz" şeklinde konuştu.