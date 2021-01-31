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Mohamed’in lakabı: Anakonda

Mısırlı futbol analisti Yamany, Mostafa Mohamed'in 'da kendisini göstereceğine inandığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Mohamed’in lakabı: Anakonda
Mısırlı futbol analisti Yamany, Mostafa Mohamed'in 'da kendisini göstereceğine inandığını söyledi. 23 yaşındaki futbolcunun, şu an 'ın en iyi golcüsü olduğunu belirten Yamany, "Lakabı da Anakonda... Arkasındaki ve kanatlardaki futbolcuların onu topla buluşturması ve pozisyona sokması yeterli. Ceza sahası içinde adeta bir kasap" ifadesini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon 46 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 16 kez ağları havalandırdı ve 3 asist yaptı. Bu sezon ise 2 maçta 2 gole imza attı.
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