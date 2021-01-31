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Çılgın başlangıç

Antep maçının kahramanı yeniden herkesin gönlünü kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Çılgın başlangıç

Haziran 2020'den bu yana formasıyla ilk maçına çıkan 'nun karşısındaki performansı parmak ısırttı. Nijeryalı yıldız, Şubat 2020'deki maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü FK filelerine gönderdi. 2 gol birden attı, 'a 3 puan kazanırdı.

MONACO'YA SELAM
Ceza sahasında 5 kez topla buluşup klas vuruşlar yaparak çektiği 2 şutta da golü bularak 'Neden bu kadar çok istediğini' kanıtladı. Geçen yıl ekstra sezona kalmadığı için eleştirilerin odağında yer alan böylece sarı-kırmızılı taraftarların gönlündeki yerini yeniden sağlamlaştırdı. 'ya da selam çaktı.

EVİME DÖNDÜM
Onyekuru 2 gol atarak dönüşünü kutladığı Gaziantep maçından sonra; "Gol attığım anda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için çok destekte bulundular. Tekrardan onları sevindirebildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi" diyerek yaşadığı duyguları dile getirdi.

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