Haberler Galatasaray Aslan’a vurgun

Aslan’a vurgun

, Onyekuru’ya 250 bin euro fazlasını verdi, dönüp bakmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Aslan’a vurgun

'nun, "Ya ya " şeklinde bastırmasına rağmen , 'ı seçti. "Ya Galatasaray'a giderim ya da takımda çalışır paramı alırım" diyen Onyekuru'nun fendi ekibini yendi. Ayrıca sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 750 bin euro alacak olan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin 1 milyon euro, Başakşehir'in ise 1.25 milyon euro teklif ettiği ancak Nijeryalı oyuncunun iki teklifi de hiç düşünmediği bildirildi.

ALIN SİZE EVİN OĞLU!
imza töreninde, kendilerini seçen Onyekuru'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. 'a gönderme yapan Cengiz, "Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen bizi seçti. Duruştur bu" dedi.

LİSANSLARI ÇIKTI
yeni esimleri Henry Onyekuru ve 'na lisans çıkarttı. İki futbolcu, cuma günü oynanacak G.Antep FK maçında görev vermesi halinde forma giyebilecek

SON DAKİKA