Aslan’a vurgun

Monaco'nun, "Ya Fenerbahçe ya Başakşehir" şeklinde bastırmasına rağmen Henry Onyekuru, Galatasaray'ı seçti. "Ya Galatasaray'a giderim ya da rezerv takımda çalışır paramı alırım" diyen Onyekuru'nun fendi Fransız ekibini yendi. Ayrıca sezon sonuna kadar Galatasaray'dan 750 bin euro alacak olan Onyekuru'ya Fenerbahçe'nin 1 milyon euro, Başakşehir'in ise 1.25 milyon euro teklif ettiği ancak Nijeryalı oyuncunun iki teklifi de hiç düşünmediği bildirildi.



ALIN SİZE EVİN OĞLU!

Mustafa Cengiz imza töreninde, kendilerini seçen Onyekuru'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ali Koç'a gönderme yapan Cengiz, "Birileri laf çıkardı biliyorsunuz; Evin oğlu, elin oğlu diye. Alın size evin oğlu. Kendisini isteyen birçok takım olmasına rağmen bizi seçti. Duruştur bu" dedi.



LİSANSLARI ÇIKTI

G.Saray yeni esimleri Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'na lisans çıkarttı. İki futbolcu, cuma günü oynanacak G.Antep FK maçında Fatih Terim görev vermesi halinde forma giyebilecek