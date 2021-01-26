Radamel Falcao'ya transfer şartları sunuldu! İşte Gallardo'nun o teklifi

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Marcelo Gallardo, River Plate yönetiminden Radamel Falcao'nun transferini istedi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Bununla beraber River Plate idarecilerinin Falcao'ya yaptığı teklif de belli oldu... Buna göre River Plate'in Falcao'ya dönüşü için 3 maddelik seçenek sunduğu kaydedildi.

1 - MAAŞINDA İNDİRİM

Şu anda Galatasaray'dan 5 milyon euro kazanan Falcao'dan maaşında indirim istendi. River Plate Falcao'ya ilk sezon için 1.5 milyon dolar, 2. sezon 1 milyon dolar verebileceğini aktardı.

2 - GALLARDO'NUN ŞARTLARINI KABUL ETMELİ

River Plate yönetimi, Falcao'ya, teknik direktör Gallardo'nun tüm şartlarını kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

3 - DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ

Son madde ise Falcao'nun sağlık durumu ile ilgili oldu. Kulüp yönetiminin belirlediği takvimlerde Falcao'nun sakatlık durumunun en aza inmesi ve azami sürede sahaya dönmesi için sıkça sağlık kontrolünden geçecek.



