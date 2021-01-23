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Galatasaray divan kurulu toplantısında konuştu: Kimse vasata alıştıramaz!

Galatasaray ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı kırmızılıların Divan Kurulu Başkanı konuştu. Hamamcıoğlu, ifadelerinde, " Son 3 yıldır bütün divan toplantılarında söylediğimiz gibi, Galatasaray'ı hiç kimse vasata alıştıramaz. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve iletişimde yapılan beceriksizlikler maalesef vasatın altında düşürmeye başlamıştır." sözlerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:53
Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray divan kurulu toplantısında konuştu: Kimse vasata alıştıramaz!

'nün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı online olarak yapıldı.

Başkan ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı toplantıyı Divan Kurulu Başkanı yönetti.

Toplantıda bağış kampanyası, Türkiye Bankalar Birliği ile ilgili yapılandırma, idari ve mali konularda üyeler eleştiriler yaptı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kulübümüz kaotik günler geçirmektedir. Ancak bu kader değildir. Galatasaray'ın 115 yıllık tarihi, kültürel, tarihi birikimi, üyelerinin kalitesi mutlaka bunların üzerinden gelecektir. Son 3 yıldır bütün divan toplantılarında söylediğimiz gibi, Galatasaray'ı hiç kimse vasata alıştıramaz. Fakat son zamanlarda yaşadığımız etik değerlerin erozyonu ve iletişimde yapılan beceriksizlikler maalesef vasatın altında düşürmeye başlamıştır. Galatasaray bunların üstesinden gelmesini bilir. Ancak mutlaka birleşmemiz, ayrımcılığa son vermemiz, sizin gibi bizim gibi düşünmeyenleri ötekileştirmemize son vermemiz lazım. Bunun çaresi vardır. Topyekün yeniden idari yapılanma ile camiamız ayağa kalkmasını bilecektir. Galatasaray'ın bu gücü vardır, birikimi vardır. Yeter ki inanalım ve birlikte hareket edelim" dedi.

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