Maç öncesi Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Patates tarlasına benzetilen ve 'Böyle sahalar Süper Lig'e yakışmıyor' yorumlarına neden olan Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.
Stat zemini isyan ettirdi
Yenı Malatyaspor-Galatasaray maçında bozuk saha zemini büyük tepki çekti. Bu durum sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:23 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50