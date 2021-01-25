Stat zemini isyan ettirdi

Maç öncesi Fatih Terim'in de dikkat çektiği kötü saha koşulları, maçın başlamasıyla birlikte sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Patates tarlasına benzetilen ve 'Böyle sahalar Süper Lig'e yakışmıyor' yorumlarına neden olan Yeni Malatya Stadı'nın zemininde pas yapmak zorlaşırken, pek çok oyuncu maç sırasında zor anlar yaşadı.