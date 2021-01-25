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Bir fire daha

’da dün de maçı bitiremedi. Sakatların sayısı 6’ya yükseldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Bir fire daha

'da dün bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı- kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu , 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini 'a bırakıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, 3 hafta sonraki derbisine bile yetişmesinin zor olabileceği belirtildi. Feghouli'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ı sonrası belli olacak. Bu sezon rakiler kadar sakatlıklarla da boğuşan sarı- kırmızılı takımda , , , ve 'in de sakatlıkları bulunuyordu. Feghouli 6. sakat oldu.

Sofiane Feghouli uzun bir sakatlıktan çıkıp 4 hafta sonra sahaya çıkmıştı. Geçen haftaki mücadelesinde forma giymişti. Dün tekrar sakatlanması hayal kırıklığı oldu.

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