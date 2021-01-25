Bir fire daha

G.Saray'da dün bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı- kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Emre Kılınç'a bırakıp oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağ arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, 3 hafta sonraki Fenerbahçe derbisine bile yetişmesinin zor olabileceği belirtildi. Feghouli'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ı sonrası belli olacak. Bu sezon rakiler kadar sakatlıklarla da boğuşan sarı- kırmızılı takımda Omar, Falcao, Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'in de sakatlıkları bulunuyordu. Feghouli 6. sakat oldu.

Sofiane Feghouli uzun bir sakatlıktan çıkıp 4 hafta sonra sahaya çıkmıştı. Geçen haftaki Denizlispor mücadelesinde forma giymişti. Dün tekrar sakatlanması hayal kırıklığı oldu.