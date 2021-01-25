Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılacağı sürekli gündemde olan Mbaye Diagne için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
İsmi sürekli farklı kulüplerle anılan Mbaye Diagne'yi elden çıkartmaya sıcak bakan Galatasaray yönetimine sevindiren haber İngiltere ekiplerinden West Bromwich'ten gelmişti.
Ada ekibi sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Senegalli golcüye talip olmuş, İngiltere basınında West Brom'un bu transferde sona geldiğine dair birçok haber yazılıp çizilmişti.