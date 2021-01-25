Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Son dakika transfer haberi: 'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Son dakika transfer haberi... 'de ilk yarının sonuna gelinirken, transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar da gönderilecekler listesinin başında bulunan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:12
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılacağı sürekli gündemde olan için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

İsmi sürekli farklı kulüplerle anılan 'yi elden çıkartmaya sıcak bakan yönetimine sevindiren haber İngiltere ekiplerinden West Bromwich'ten gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Ada ekibi sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Senegalli golcüye talip olmuş, İngiltere basınında West Brom'un bu transferde sona geldiğine dair birçok haber yazılıp çizilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Ancak bu transfere dair yaşanan son gelişmeler sarı-kırmızılı kurmayları pek de sevindirecek cinsten değil... West Bromwich, son olarak Suudi Arabistan'da oynayan Ahmed Musa'ya talip oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Alınan son bilgilere göre; 'dan Diagne'nin transferi için harekete geçen Premier Lig ekibinde ibre Nijeryalı oyuncuya döndü.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen takım, 26 Ekim'den beri kulüpsüz olan Ahmed Musa'yı transfer etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

TALİPLERİ ÇOK
28 yaşındaki kanat oyuncusunun Premier Lig'de yeniden oynamak istediği biliniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

West Bromwich dışında Wolves, Fulham ve CSKA Moskova da oyuncunun peşinde olan takımlar arasında yer aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

DIAGNE PAHALI GELDİ
'dan Diagne ve Crystal Palace'tan Christian Benteke'yi listesine alan Premier Lig ekibi bu transferlerden yüksek maliyet nedeniyle vazgeçmeyi planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne'de flaş gelişme! Transfer rafa kalktı...

West Bromwich, ayrıca transfer dönemi kapanmadan orta sahasına milli oyuncumuz Okay Yokuşlu ve Leicester City oyuncusu Choudhury eklemelerini yapmak istiyor.

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