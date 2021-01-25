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Galatasaray'a hayat verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda 'un konuğu oldu. Aslan'da Diagne'nin yokluğunda formayı kapan Babel, sarı-kırmızılıları attğı golle yarışta tuttu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:56
Ryan Babel Galatasaray'a hayat verdi

Galatasaray çok zorlu geçen deplasmanında, Babel'in son dakikalarda çıkardığı şut sonucu gelen golle 3 puanı kaptı ve zirveye tutundu.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında Hollandalı futbolcusu 'in muhtemeşem golüyle güldü. Puanını 39'a çıkaran sarı-kırmızılılar, 44 puanlı lider ile farkın açılmasına izin vermedi. ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda santrforda görev yapan Babel, bu sezon ligdeki 3'üncü golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu 3'üncü mücadele oldu.

OYUN YİNE GEÇER NOT ALMADI
'in öğrencileri, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başarsa da sergilenen futbol yine geçer not almadı. Özellikle ile yine hedefe koyulan isimler olurken, ilerleyen maçlarda Emre Akbaba'nın kulübeye çekilmesi bekleniyor. Karşılaşmanın son bölümünde hücum bölgesine geçip Babel'e servis yapan ile pozisyonun oluşmasını sağlayan ise Galatasaray'da takdir toplayan futbolcular oldu.

FEGHOULI ÜZDÜ
Sarı-kırmızılılarda sahalara Yukatel Denizlispor maçıyla dönen , Yeni Malatyaspor maçında yine arka adalesinden sakatlık geçirdi. Cezayirli futbolcunun durumu üzüntü yarattı. Feghouli'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ZORLU BİR PERİYOT BAŞLIYOR
Sezonun ikinci yarısının ilk 3 maçında sarı-kırmızılıları zorlu bir periyot bekliyor. Önümüzdeki hafta 'ne konuk olacak sarı-kırmızılılar sonrasında 'i ağırlayacak. Galatasaray ardından da Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi oynayacak. Yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu bir an önce takıma monte etmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, bu periyottan maksimum puanla çıkmayı hedefliyor.

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