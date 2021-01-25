Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz kariyerini noktaladı

Galatasaray'ın 2015 yaz transfer döneminde Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı ancak evrakları yetişmediği için sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen Kevin Grosskreutz, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

32 yaşındaki sağ bek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 yılın ardından, benim için profesyonel futbola veda etme zamanı geldi. Umarım, amatör sporlarda görüşürüz. Hayalimi yaşadım. Her anım inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a giden tecrübeli oyuncu, ardından Darmstadt'ta kötü bir dönem geçirdi ve son olarak transfer olduğu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'de de tutunamamıştı.