Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz kariyerini noktaladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu kariyerini noktaladı

Son dakika Galatasaray haberleri... 2015 yılında transfer olduğu Galatasaray'da lisansı çıkartılamadığı için hiç forma giyemeyen Alman futbolcu , kariyerini noktaladığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:41
Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz kariyerini noktaladı

Galatasaray'ın 2015 yaz transfer döneminde Alman ekibi 'dan kadrosuna kattığı ancak evrakları yetişmediği için sarı-kırmızılı formayı hiç giyemeyen , futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

32 yaşındaki sağ bek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 yılın ardından, benim için profesyonel futbola veda etme zamanı geldi. Umarım, amatör sporlarda görüşürüz. Hayalimi yaşadım. Her anım inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a giden tecrübeli oyuncu, ardından Darmstadt'ta kötü bir dönem geçirdi ve son olarak transfer olduğu 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'de de tutunamamıştı.

SON DAKİKA