Marius Sumudica resmen açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Marius Sumudica, Rumen basınının sorularını yanıtladı.

Sumudica, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Antep'ten ayrılığımın ardından evime geldim ve Rizeliler beni çağırdı. Sanırım Gaziantep'in beni işten çıkartmasını bekliyorlardı. 3 teklif vardı ve ben Rize'yi seçtim. Karadeniz sıcak insanların olduğu bir yer ve kulüp istikrarlı. Orada oynayan Boldrin'den bilgiler aldım. Takımımı tanıyorum. Açıkçası, Başakşehir'den puan almayı beklemiyordum.



Galatasaray'dan teklif almadım. Ne yazık ki henüz o seviyeye ulaşamadım. Arabistan'ı geleceğime dair hesaba bile katmadım. Gazianep'te yanlış anlaşıldım. Arabistan'da hep aranıyordum ama Türkiye'yi seçtim. Burası benim zevkime göre. Futbolu yaşıyorlar. Artık önceliğim para değil."



