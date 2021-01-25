İsmi İrfan Can transferinde takas iddiaları için geçen Emre Kılınç dün maça kulübede başladı. 25 yaşındaki yıldız, Feghouli'nin sakatlanmasının ardından 25. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez pozisyon bulan Emre, sol kanattan Saracchi'nin ortasına müsait pozisyonda kafayı vurdu. Gole çok yaklaşan Emre'nin şutu az farkla dışarı gitti. Emre maç boyu hareketli futboluyla beğenildi.
Emre Kılınç girdi hareket geldi
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da ismi İrfan Can transferinde takas ile anılan Emre Kılınç futboluyla beğenildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50