Haberler Galatasaray Emre Kılınç girdi hareket geldi

girdi hareket geldi

'in 21. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'da ismi transferinde takas ile anılan futboluyla beğenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:41 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Emre Kılınç girdi hareket geldi

İsmi transferinde takas iddiaları için geçen dün maça kulübede başladı. 25 yaşındaki yıldız, 'nin sakatlanmasının ardından 25. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez pozisyon bulan , sol kanattan 'nin ortasına müsait pozisyonda kafayı vurdu. Gole çok yaklaşan Emre'nin şutu az farkla dışarı gitti. Emre maç boyu hareketli futboluyla beğenildi.

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