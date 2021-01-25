Emre Kılınç girdi hareket geldi

İsmi İrfan Can transferinde takas iddiaları için geçen Emre Kılınç dün maça kulübede başladı. 25 yaşındaki yıldız, Feghouli'nin sakatlanmasının ardından 25. dakikada oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez pozisyon bulan Emre, sol kanattan Saracchi'nin ortasına müsait pozisyonda kafayı vurdu. Gole çok yaklaşan Emre'nin şutu az farkla dışarı gitti. Emre maç boyu hareketli futboluyla beğenildi.