Haberler Galatasaray Babel roketledi!

Babel roketledi!

Rakibini açmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, Babel’in ceza sahası dışından sert şutu ile sonuca ulaştı. Deplasmanda iki maç sonra kazandı ve zirveye tutundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Babel roketledi!

yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 'yı deplasmanda mağlup ederek çok kritik bir galibiyet alarak zirve yarışını sürdürdü: 1-0. Denizli'yi Telekom'da 6-1 yenmenin getirdiği moralle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, renkdaşı karşısında oldukça zorlandı. Rakibini durdurmak isteyen savunmaya dönük bir oyun sergilerken kontrataklarla da gol aradı. Cimbom ise Babel, ile etkili olmaya çalıştı. Ancak az sayıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Maçın son anlarında ise Galatasaraylıları sevince boğan gol geldi.
88. dakikada soldan bindirme yapan , 'u topla buluştururken 3 futbolcunun baskısına rağmen Hollandalı futbolcu, Babel'e topu aktarmayı başardı. 25 metreden sert bir vuruş yapan Babel sonucu belirleyen golü ağlara yolladı. Deplasmanda iki maçtır kaybeden Galatasaray yeni bir sayfa açarken 'ın ardından maç fazlası ve averajla ikinci sırada yer aldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, 29 Ocak'ta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MALATYA'DA İLK KEZ
Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Galatasaray zinciri kırdı. Daha önce 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı- kırmızılı ekip, Babel'in golüyle yeni bir sayfa açtı. Ayrıca Cimbom rakibini son 16 turunda da penaltılarla elemişti.

KOSTAS'I HATIRLATTI
Galatasaray, Ryan Babel'in kritik golüyle deplasmandan 3 puanla dönerken bu gol sarıkırmızılı taraftarlara Kostas Mitroglou'nu hazırlattı. Yunan futbolcu, 24 Şubat 2019'da Akhisar'a son dakikalarda gol atmış ve Cimbom o maçla beraber çıkışa geçmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

SON DAKİKA