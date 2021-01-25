Babel roketledi!

Galatasaray yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya'yı deplasmanda mağlup ederek çok kritik bir galibiyet alarak zirve yarışını sürdürdü: 1-0. Denizli'yi Telekom'da 6-1 yenmenin getirdiği moralle sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, renkdaşı karşısında oldukça zorlandı. Rakibini durdurmak isteyen Yeni Malatyaspor savunmaya dönük bir oyun sergilerken kontrataklarla da gol aradı. Cimbom ise Babel, Emre Kılınç ile etkili olmaya çalıştı. Ancak az sayıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Maçın son anlarında ise Galatasaraylıları sevince boğan gol geldi.

88. dakikada soldan bindirme yapan Kerem Aktürkoğlu, Ryan Donk'u topla buluştururken 3 futbolcunun baskısına rağmen Hollandalı futbolcu, Babel'e topu aktarmayı başardı. 25 metreden sert bir vuruş yapan Babel sonucu belirleyen golü ağlara yolladı. Deplasmanda iki maçtır kaybeden Galatasaray yeni bir sayfa açarken Beşiktaş'ın ardından maç fazlası ve averajla ikinci sırada yer aldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, 29 Ocak'ta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MALATYA'DA İLK KEZ

Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı 3 maçtan galibiyet çıkartamayan Galatasaray zinciri kırdı. Daha önce 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı- kırmızılı ekip, Babel'in golüyle yeni bir sayfa açtı. Ayrıca Cimbom rakibini son 16 turunda da penaltılarla elemişti.

KOSTAS'I HATIRLATTI

Galatasaray, Ryan Babel'in kritik golüyle deplasmandan 3 puanla dönerken bu gol sarıkırmızılı taraftarlara Kostas Mitroglou'nu hazırlattı. Yunan futbolcu, 24 Şubat 2019'da Akhisar'a son dakikalarda gol atmış ve Cimbom o maçla beraber çıkışa geçmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.