Galatasaray'da 2022 planı tamamlandı! Salih Uçan ve Aytaç Kara...

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı Aytaç Kara, Alanyasporlu Salih Uçan ve Karagümrük'ten Fatih Kuruçuk'la her konuda anlaşmış durumda.
Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı.
Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında.
ROTASYON GENİŞLEYECEK
Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak. (TAKVİM)