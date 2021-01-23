Haberler Galatasaray Galatasaray'da 2022 planı tamamlandı! Salih Uçan ve Aytaç Kara...

'da 2022 planı tamamlandı! ve ...

'da son dakika haberi... Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına devam eden Cimbom, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmaya başladı. Buna göre sarı kırmızılılar, sezon biter bitmez , ve 'u renklerine katacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:05
Galatasaray'da 2022 planı tamamlandı! Salih Uçan ve Aytaç Kara...
Ara transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için startı verdi.

Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Kasımpaşalı , Alanyasporlu ve Karagümrük'ten 'la her konuda anlaşmış durumda.

Şu anda kasadan herhangi bir bonservis bedeli çıkarmak istemeyen yönetim 3 ismi de yeni sezonda kadrosuna katma kararı aldı.

Ön anlaşmaların imzalandığı ve 3 futbolcunun sözleşmeleri biter bitmez resmen Galatasaraylı olacağı gelen bilgiler arasında.

ROTASYON GENİŞLEYECEK
Bu sezon dar rotasyondan şikayetçi olan Terim yeni sezonda kadroyu geniş tutacak. (TAKVİM)

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