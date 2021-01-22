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Son dakika transfer haberi: forvetini buldu! ...

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray özellikle forvet bölgesi için temaslarını sıklaştırırken, gurbetçi futbolcu ile el sıkıştığı öğrenildi. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 22:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray forvetini buldu! Halil Dervişoğlu...

, . Lig ekiplerinden forması giyen ile anlaşma sağladı. Hem Halil hem de kulübüyle el sıkışan sarı-kırmızılı kulübün, bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun, ailesinin, maçını 'nda seyrettiği öğrenildi. Futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılacağı gelen haberler arasında yer aldı.
Kariyeri boyunca 123 maça çıkan Halil, 47 gol atıp, 28 de asist yapma başarısı gösterdi.

HOLLANDA'DA YETİŞTİ
altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu, 2018 yılında 'a yükselmişti. 2020 yılında 3 milyon Euro karşılığında 'a transfer olan 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon başında 'ye kiralanmıştı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Twente'de forma şansı bulamayan oyuncu, ekibiyle anlaşarak 2 Ocak tarihinde Brentford'a geri döndü. Bu sezon Brentford ile 2 maça çıkan Halil, 1 gol 1 asistlik katkı verdi. 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

BABASI DOĞRULADI
Halil Dervişoğlu'nun menajerliğini de yapan babası yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaşma sağladık" ifadesini kullandı.

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