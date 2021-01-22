Galatasaray'dan Zaza'ya kanca!

Galatasaray beklentilerin altında kalan Falcao ve Diagne'nin alternatifini buldu. Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın Torino takımında top koşturan Simone Zaza'yı gündemine aldı. Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.

İngiliz kulübü West Bromwich'in gündemindeki Diagne için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan Zaza'yı kiralayacak. Geçmişte Valencia, Juventus, West Ham, So Sassuolo ve Sampdoria formalarını giyen 29 yaşındaki İtalyan golcü için Torino'ya 1 milyon euro'luk teklif sunuldu. Diagne'den gelecek para Zaza için harcanacak. Bu sezon Torino'da 11 resmi maçta forma giyen Zaza, 2 gol attı ve yeniden çıkış yapacağı bir takım arıyor.