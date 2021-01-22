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'dan 'ya kanca!

beklentilerin altında kalan ve 'nin alternatifini buldu. Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın takımında top koşturan Simone 'yı gündemine aldı. Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 07:20
Galatasaray'dan Zaza'ya kanca!

beklentilerin altında kalan ve 'nin alternatifini buldu. Cimbom, bu iki ismin yerine İtalya'nın takımında top koşturan Simone 'yı gündemine aldı. Çok gizli yürütülen transfer görüşmelerinde son iki günde önemli aşama kaydedildi.

İngiliz kulübü 'in gündemindeki Diagne için 1 milyon euro kiralama bedeli talep eden Cimbom, Senegalli golcünün yerine Torino'dan Zaza'yı kiralayacak. Geçmişte , , , So Sassuolo ve formalarını giyen 29 yaşındaki İtalyan golcü için Torino'ya 1 milyon euro'luk teklif sunuldu. Diagne'den gelecek para Zaza için harcanacak. Bu sezon Torino'da 11 resmi maçta forma giyen Zaza, 2 gol attı ve yeniden çıkış yapacağı bir takım arıyor.

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