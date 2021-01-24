Haberler Galatasaray Son dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika: - maçının VAR hakemi belli oldu

'in 21. haftasında 'un sahasında 'ı ağırlayacağı maçın VAR hakemi oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 14:19
Son dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

'de 3. sırada yer alan , bugün deplasmanda son haftaların formda takımı deplasmanına konuk oluyor.

Sarı kırmızılı takımda sevinci yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi hafta içinde oynanan maçında uzun bir aranın ardından sahadaki yerini almıştı. Tecrübeli eldivenin bugünkü karşılaşmada da sahada olması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 16:00'da başlayacak. ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı yönetecek.

, bu karşılaşma için VAR ve AVAR hakemlerini belirledi. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında VAR olarak görev yapacak. AVAR olarak da görevlendirildi.

SON DAKİKA