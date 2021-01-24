Son dakika: Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig 'de 3. sırada yer alan Galatasaray , bugün deplasmanda son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor.

Sarı kırmızılı takımda Muslera sevinci yaşanıyor. Uruguaylı file bekçisi hafta içinde oynanan Denizlispor maçında uzun bir aranın ardından sahadaki yerini almıştı. Tecrübeli eldivenin bugünkü karşılaşmada da sahada olması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 16:00'da başlayacak. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu karşılaşma için VAR ve AVAR hakemlerini belirledi. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında VAR olarak Burak Şeker görev yapacak. AVAR olarak da Serkan Ok görevlendirildi.